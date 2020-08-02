Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Tortum ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|02 Ağustos 2020 20:54
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