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Özel okullarda ders zili tedbirlerle çalacak

AKŞAM, normalleşme sürecinde 17 Ağustos'ta ilk ders zilini çalmaya hazırlanan özel okulların nabzını tuttu. Sektör temsilcileri aldıkları önlemleri anlattı, velilerin cevap beklediği soruları yanıtladı.
 11 Ağustos 2020 09:40
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Özel okullarda ders zili tedbirlerle çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 17 Ağustos'ta telafi eğitimlerine başlayacak olan özel okullar hazırlıklarını tamamladı. AKŞAM'a konuşan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, "Okullarımız duyurdukları tarihte eğitime başlamak için 2 aydır altyapı hazırlıklarını sürdürüyor. Hepsi açılışa hazır" diyerek şunları anlattı:

SIRA ARASI EN AZ 1 METRE: "Özel okulların zaten sınıf ortalaması 20'ydi, şimdi oturma düzeni için en az 1 metre mesafe kuralı getirildi. Bazıları tek sıra uygulamasına geçti, bazıları da şeffaf fleksiyle sıraları ayırdı."

EVDE-OKULDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ: "Okullarımızda ateş ölçme sistemi hazırladık, bazılarına termal kameralar kurduk. Ancak Sağlık Bakanlığı diyor ki; veliler de sorumlu. Eğer çocuklarının ateşi varsa velilerin önlem alması şart."

ÇIKIŞLAR SEYRELTİLECEK: "Okula giriş-çıkışlar kontrollü yapılacak. Mesafe öğretmenlerimiz tarafından sağlanacak. Toplumsal sağlığın önemini de öğrencilerimize öğreteceğiz."

TENEFFÜSLERDE MESAFE: "Teneffüs yoğunluğunun azaltılması için her okul çalışma yapıyor. Örneğin bazı okullar öğrencilerin yarısını bir teneffüs diğer yarısını ikinci teneffüs dışarı çıkartacak. Öğretmenlerimiz anonslarla uyaracak, nöbetçiler arttırılacak."

SERVİSTE HEP AYNI KOLTUK: "Her öğrenci her gün aynı serviste, aynı koltukta oturacak. Her servis, öğrencisini indirdikten sonra dezenfekte edilecek. Servis mevcudiyetinde bir azalma yok. Böyle bir uygulama trafiği çoğaltır, ailelere ekstra maliyete neden olur."

UZAKTAN EĞİTİM DURUMUNDA ÜCRET İADESİNDE UZLAŞAMADIK

"Velilerimizin merak ettiği bir diğer konu ise geçtiğimiz yıl gibi yine eğitime ara verilir, uzaktan eğitim yapılırsa ücret iadesi olup olmayacağı" diyen Özel Okullar Derneği Başkanı Dal, konuya şöyle açıklık getirdi: "Bu konuda özel okullar olarak ortak bir konsensüs sağlayamadık. Bazı okullarımız maliyetleri düşüremedikleri için ücret iadesi yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bazı okullarımız ise günlük eğitim ücretinin yüzde 25-30'unu iade edeceklerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 400 bin öğrenci kaydı yapıldı. Bu yıl kayıtlar 1 milyon 350 bin civarında. Olağanüstü şartlar yaşamamıza rağmen talep 'iyi' diyebiliriz."

KADEMELİ MODEL AVANTAJLI OKULLARIN KAPALI OLMASI RİSK

Eğitim Uzmanı Turgay Polat "Bir yerde pandemi varsa bu virüsü en çok yayacak yerler okullardır" diyerek şu bilgileri verdi: "Bu aşamada aslında en mantıklı olan kademeli geçiş. İyi bir planlamayla bunun üstesinden gelebiliriz. Okulları kapalı tutmamız da risk taşıyor. Topluma ciddi oranda bir yük daha eklemiş oluyor. Biz bu okulları bir şekilde açmak ve normalleştirmek zorundayız."

"Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitime başlanabilir. Vaka sayısının fazla olduğu yerlerde ise kademeli eğitim yapılabilir. Türkiye genelinde karar vermek bence doğru değil. Liseleri 31 Ağustos'ta açıp o arada diğer öğrencilerimizle de online eğitime devam edebiliriz. 15 ila 20 gün sonra vaka sayısına bakarak kademeli olarak alt sınıflara doğru eğitim kaydırılabilir."

ONLİNE DERSLE TAKVİYE

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı çözüm haftayı 6 güne çıkararak 3'er günlü eğitim. Bu çok daha avantajlı görünüyor. Geride kalan dersler de online eğitimle takviye edilebilir. Bunların hepsi aslında normalleşmenin ortaya çıkmasını sağlar."

Akşam
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