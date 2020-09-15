Şöhret için yapamayacakları zalimlik yok

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre; MAYMUN Koko ile yaptığı paylaşımlar sayesinde çok sayıda takipçi kazanan Meriç İzgi'nin evine bir süre önce baskın düzenlenmiş, kaçak yollarla ülkeye sokulan maymuna Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü el koymuştu. 8 bin TL ceza ödeyen sosyal medya ünlüsü durmadı. 5 ay sonra ikinciyi, o elinden alınınca 3.'yü aldı ve videolar paylaşmaya devam etti. Son tepkilerin ardından ise sanki maymunu kendi özgür bırakmış gibi şu mesajı yayımladı: "Bir sürelik (belki de kalıcı olarak) Koko ile yaptığım sevimli paylaşımlara ara vereceğim. Büyümeye ihtiyacı var, fakat kafeslerde değil. O iyi olacak, daima sevgi ile büyüyecek."

ŞÖHRET İÇİN YAPAMAYACAKLARI ZALİMLİK YOK

İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Şöhret tatlı geliyor olacak ki sözde fenomen zavallı hayvanların peşini bırakmadı. Zalimliğe devam ediyor. Bu büyük vicdansızlık. Burada beni yaralayan bir başka husus da binlerce gencin bu cahili örnek alıyor olması. Burada önce ebeveynlere iş düşüyor, çocukları kimleri izliyor takip etsinler. Ayrıca yetkililerin bu işi sıkı denetlemesi şart. Daha büyük cezalar uygulanmalı. Yasaya aykırı şekilde elde edilen bir hayvanın videoları çekiliyor. Üzerinden para kazanılıyor. Bu ve benzeri sayfaların acilen erişime engellenmesi de bir çözüm olabilir" diyor.

YABAN HAYVANININ YERİ HABİTATI

Avukat Kalafatoğlu şöyle devam ediyor: "Her şeyden önce yaban hayvanının yeri doğal yaşam alanı, habitatlarıdır. Bu hayvanların doğasından, özgürlüklerinden koparılarak eve alınması hem yasak hem vicdansızca. Çocuğunu sevindirmek isteyen, bakın pet-shop demiyorum, barınaklardan kedi-köpek sahiplensin. Böylelikle hem bir can kurtarmanın hazzını yaşar hem de evlatlarına iyi bir örnek olurlar. Lütfen çocuğunuzun her isteğini yapmayın, özellikle evcil hayvan konusunda 'Hayır' demeyi öğrenin."

BESLEMEK VE SATMAK YASAK

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yırtıcı ve vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak. Maymun türleri de bu kategoride ve ithalatına izin verilmiyor. AIDS ve Hepatit gibi hastalıklar bulaştırması da olası. Doğa yerine kafeste kalmaları psikolojilerine zarar veriyor. Ne kadar sosyalleşseler de doğası gereği yırtıcı olan bu hayvanlar şiddet ve cinayete varan davranışlar sergileyebiliyorlar.

İNTERNETTEN AL, KAPINA GELSİN!

TÜRKİYE'ye yasadışı yollarla getirilen maymunların satışı ise internet üzerinden yapılıyor. Fiyat, bebek maymunlar için 900 liradan başlıyor 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. İlanlarda 'Aşılanmış, itaatkar, zeki, akrobatik, çocukların ve diğer evcil hayvanların arkadaşlığını seviyor' yazıyor. WhatsApp'tan ulaştığım satıcı, maymunu kapıma kadar getirebileceklerini söyleyerek "Fiyat 1000 TL. Pazarlık yapılmaz" diyor.