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17 yıllık işkence

Ardahan'da, 6 çocuk annesi kadın, 17 yıllık evliliği boyunca eşinden gördüğü şiddeti anlattı: "Ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Kadınlarla ilişkisini izletti. Annemin, abimin evlerini, arabalarını ateşe verdi.
 16 Eylül 2020 09:20
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17 yıllık işkence

Ardahan'da yaşayan 6 çocuk annesi S.Ü. (35) boşanmak istediği eşi tarafından şiddet görmeye devam ediyor. 1.5 yıl önce boşanma davası açan kadın 17 yıllık evliliği boyunca yaşadığı şiddete dayanamayıp mahkemeye başvurdu. Çocuklarıyla birlikte ayrı bir ev tutup yaşamaya başlayan S.Ü., uzaklaştırma kararı olan eşi E.Ü. tarafından önceki gün çocuklarına okul alışverişi yaptığı sırada yine darp edildi. Yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan S.Ü., "Yıllarca eşimden şiddet gördüm. Ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Başka kadınlarla birlikte olduğu videoyu izletip kadınlığımla, anneliğimle dalga geçti. Boşanma davası açtım. Aileme, abilerime 70 yaşındaki anneme bulaştı. Onların evlerini arabalarını yaktı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala yanıma gelip çocuklarımın gözü önünde beni darp etti" dedi.

Çift, 17 yıl önce görücü usulü ile evlenmişti. İkisi ikiz 6 çocukları dünyaya geldi. Çiftçilik yapan E.Ü., 2000'de şehit olan ağabeyinden dolayı 6 yıl önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda memur olarak işe başladı. S.Ü.'nün iddiasına göre; E.Ü. evliliğinin ilk yıllarından bu yana sürekli fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. 1.5 yıl önce eşine boşanma davası açan S.Ü., çocuklarıyla birlikte ayrı bir eve çıktı ve orada yaşamaya başladı. S.Ü., önceki gün çocuklarına okul alışverişi yapacağı sırada eşi E.Ü.'nün saldırısına uğradı. E.Ü.'nün, çocukları ve kendisini darp ettiğini ileri süren S.Ü., yıllarca gördüğü şiddeti SABAH gazetesine anlattı.

17 yıllık evliliğimde eşimden her türlü şiddeti gördüm. Defalarca ayrılmak istedim beni ailemi çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Mecbur döndüm. Bana yıllarca yapmadığı işkence kalmadı, ayaklarıma ispirto döküp yaktı. Kemerle yüzüme gözüme vurdu. Sağ gözümde kısmı körlük oluştu. Yüzümde kemer tokasından dolayı delikler oluştu. Gece gündüz beni kemerle dövdü. Son 3-4 yıldır beni ne aileme gösterdi ne onların gelmesine izin verdi. Annemi arayıp "Kızını her gün dövüyorum, gelip alınsana hadi" gibi laflar etti. Başka kadınlarla yatıp kalkardı onun videosunu bana izletip hem kadınlık hem annelik gururumla oynadı.

1.5 yıl önce boşanma davası açtım. Davadan sonra aileme sarmaya başladı. Abimle barışma konuşması yapacağını söyleyip yanına çağırdı. Başına vurup kafasını kırdı, annemin köydeki ahırını yaktı. Köpeklerini öldürdü. Ağabeyimin arabasını ispirto ile yaktı. Kamera kayıtlarına yakalandı. 2 ay hapis yatıp çıktı. Hala peşimizde. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırıyorum, yine geliyor. Anneme tehdit videoları göndermiş. Bu adam hala memur.

Çocuklarımın okumasına izin vermedi, hepsini okuldan aldı. Büyük kızım okulu çok severdi. Buradaki okulda "arkadaşları yok" diye ben de onunla birlikte ortaokula yazıldım. Şimdi ikimiz de ortaokul diploması aldık. Artık çocuklarıma huzurlu ayrı bir hayat istiyorum. Ama bu adam ne beni, ne ailemi rahat bırakıyor. Yıllarca yaptığı işkence yeter. Bir an önce cezasını çekmesini istiyorum.

Yunus Emre Kavak
Sabah
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