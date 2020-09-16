Borsa güne yükselişle başladı
|16 Eylül 2020 10:20
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Açılışta BIST 100 endeksi, 2,10 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 1.113,34 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,31 ile spor oldu.
Dün 1.095-1.1120 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 1.111,24 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktardı.
Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası ilk toplantıdan faiz değişikliği kararı beklenmese de karar metnindeki ifadeler ve Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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