Okul servis şoförünün sözlü tacizi cep telefonuna kaydedildi
|16 Eylül 2020 12:09
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Olay, Beyoğlu, Kasımpaşa'da dün öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis minibüsü yavaşlayarak durdu. Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi.
Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı. Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi. Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.
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