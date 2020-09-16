Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 753 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 753 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 939 bin 674 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 753 bin 123'e çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 557 bin 137 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 256 bin 137 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 788 bin 147 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 200 bin 197 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 25 bin 43), Brezilya (4 milyon 384 bin 299), Rusya (1 milyon 79 bin 519), Peru (738 bin 20), Kolombiya (728 bin 590), Meksika (676 bin 487), Güney Afrika (651 bin 521), İspanya (603 bin 167), Arjantin (577 bin 338), Şili (437 bin 983), İran (407 bin 353), Fransa (395 bin 104), İngiltere (374 bin 228), Bangladeş (341 bin 56), Suudi Arabistan (326 bin 930), Pakistan (303 bin 89), Irak (298 bin 702), Türkiye (294 bin 620), İtalya (289 bin 990), Filipinler (272 bin 934) ve Almanya (264 bin 844). "

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (133 bin 207), Hindistan (82 bin 124), Meksika (71 bin 678), İngiltere (41 bin 664), İtalya (35 bin 633), Fransa (30 bin 999), Peru (30 bin 927), İspanya (30 bin 4), İran (23 bin 453), Kolombiya (23 bin 288), Rusya (18 bin 917), Güney Afrika (15 bin 641), Şili (12 bin 40), Arjantin (11 bin 852) ve Ekvador (10 bin 963).