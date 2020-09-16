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Valilikten maske takmayan 2 kişiye müdahale eden bekçilerle ilgili açıklama

Malatya Valiliği: Olay sonrasında hastanede yapılan alkol muayenesi neticesinde 160,5 ve 170,7 promil alkollü olduğu anlaşılan şüpheli iki şahısla ilgili olarak konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir
 16 Eylül 2020 18:09
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Valilikten maske takmayan 2 kişiye müdahale eden bekçilerle ilgili açıklama

Malatya Valiliği, bir televizyon kanalında yayımlanan tartışma programında "Malatya'da Bekçi Şiddeti" başlığı altında gündeme getirilen iddialarla ilgili konunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini ve adli tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, 15 Eylül'de bir televizyon kanalında yayımlanan tartışma programında "Malatya'da Bekçi Şiddeti" başlığı altında bazı iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

İddialara konu olan olayın 17 Ağustos'ta saat 00.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Kuyuönü mevkisinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldiğinin ifade edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu adreste görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin maskesiz olarak istasyondaki markete girmeye çalışan İ.D. ve M.V. isimli şahısları maske takmaları konusunda uyarmaları üzerine şahısların görevli bekçilere tehdit ve hakarette bulunmaları sebebiyle bekçiler tarafından takviye ekip talep edilmiş ve şüpheli şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Söz konusu program sırasında yayımlanan olayla ilgili kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere müdahale sırasında bekçilerin maske kullandığı görülmektedir. Olay sonrasında hastanede yapılan alkol muayenesi neticesinde 160,5 ve 170,7 promil alkollü olduğu anlaşılan şüpheli iki şahısla ilgili olarak konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir."

Açıklamada, konuyla ilgili olarak Valilikçe de idari tahkikat başlatıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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