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Asitçi enişte 5 milyon lira tazminat ödeyecek

İstanbul'da beş yıl önce gittikleri restoranın çocuk oyun alanında eşinin yeğeninin yüzüne asit atan Cihan Araçman'a 5 milyon 330 bin 379 lira tazminat cezası verildi. Toplam 12 yıl hapis cezası alan Araçman'ın mal varlıklarına tedbir kararı konmuştu.
 17 Eylül 2020 08:40
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Hürriyet'in özel haberine göre: Ataşehir'de lüks bir restoranda eşinin yeğeninin yüzüne kimyasal madde döken Cihan Araçman hakkında Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davasında dün karar açıklandı. 17 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen olayda o dönem 3 yaşında olan Y.K.'nın annesi Işıl Güven, ceza davasının son bulması ile 800 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. 4 yıl süren tazminat davasında dosya bilirkişiye gönderildi. Dosyayı inceleyen bilirkişi çocuğun yüzünde oluşan kalıcı hasar nedeniyle 5 milyon lira maddi tazminat verilmesi gerektiğini belirtmişti.

GÖZLERİNDE HASAR KALDI

Bilirkişi raporunda, çocuğun yüzündeki yanıklar nedeniyle halen göz kapaklarını ve ağzını açıp kapatamadığı, hayatı boyunca başkasının yardımına muhtaç olduğu vurgulanmıştı. Bunun üzerine çocuğun ailesi de tazminat arttırım talebinde bulunmuştu. Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mahkeme ailenin talebini kabul etti.

Mahkeme kararı ile Cihan Araçman'ın, mağdur çocuk ve annesine maddi ve manevi toplam 5 milyon 330 bin 379 lira tazminat ödemesine hükmedildi.

TAZMİNAT ARTTIRIMI

Mahkeme karar gerekçesinde "Davacının bedel arttırım dilekçesi ve davasının kabulü ile 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile küçük Y.K.'ya velayeten Işıl Güven'e verilmesine, anne davacı Işıl Güven için 100 bin lira manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 60 bin lira tazminatın davacı tarafa ödenmesine, çocuk Y.K. için 500 bin liralık manevi tazminatın davacı tarafa ödenmesine, davalının mal varlığına konulan tedbirlerin devamına..." denildi.

İKİ ÇİFT DE BOŞANDI

Kamuoyunda da büyük yankı uyandıran olayın ardından Y.K'nın annesi Işıl Güven ve babası Cenk Kocakaya boşanmıştı. Saldırgan Cihan Araçman'ın eşi Seçil Araçman da boşanma davası açarak eşinden ayrılmıştı. Seçil Araçman, mahkemede "Eşim, ablamın oğlu 3 yaşındaki Y.K.'nin yüzüne sülfürik asit sıktı ve küçük çocuğun yüzü ağır hasar gördü, görme yeteneğini büyük ölçüde kaybetti. Bu nedenle evlilik birliğimiz temelden sarsıldı. Eşim ile birlikte yaşamaya devam etmem beklenemez bir hal aldı" demişti.

'İLGİYİ KISKANDIM'

Cihan Araçman olaydan sonra ilk ifadelerinde "Benim de oğlum var, fakat ailemiz yeğenimle daha çok ilgileniyor. Bu ilgiyi kıskandım" demişti. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2016 yılında görülen davanın son duruşmasında Araçman "Kamuoyuna bu olay saldırı olarak lanse edilmiştir. Kamuoyunun baskısı ile oluşturulmuş bu iddianame neticesinde bir cani durumuna düşürüldüm. Çocuğun iyileşmesine çalıştım. Her günümü vicdan azabıyla hastanede geçirdim" savunmasını yapmıştı.

ULUSLARARASI ŞİRKETTE PAZARLAMA MÜDÜRÜ

Uluslararası bir teknoloji şirketinde pazarlama müdürü olarak çalışan Cihan Araçman eşi, eşinin kardeşi ve kocasıyla birlikte restorandayken çocukları da oyun alanındaydı. Cihan Araçman bir ara çocuk oyun alanına giderek, 'kıskandığı' belirtilen Y.K.'nın yüzüne asit atmıştı.

Hakkında, olay tarihinde 3 yaşında olan Y.K.'ya yönelik 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, diğer mağdur çocuklar E.E. ve B.Ö.'ye yönelik de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak'tan ceza talep edildi. Mahkeme sanık Araçman'ı hem eşinin yeğenine hem diğer çocuklara verdiği zarar nedeniyle toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 5 yıl cezaevinde kalan Araçman, pandemi süreci nedeniyle ev hapsine gönderildi.

Araçman, dava sürerken 15 bin TL geliri olduğunu söylemişti. Çalıştığı şirket olaydan sonra işine son vermişti.
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