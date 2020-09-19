Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
|19 Eylül 2020 00:16
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TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
"(2) Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilir. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihidir. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak Devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilir."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan "itibaren altmış gün" ibaresi "yılsonuna kadar", dokuzuncu fıkrasında yer alan "düzenli olarak, her ayın on beşine kadar Genel Müdürlüğe" ibaresi "Genel Müdürlüğün talebi halinde on beş gün içinde" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "taraflarca" ibaresi "devir eden tarafından" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "aslını veya noterce onaylanmış" ibaresi "aslına uygunluğunu beyan ederek bir" olarak, "aslını ve" ibaresi "ise" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "açık bir şekilde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın birinci ve dördüncü cümlelerinde yer alan "otuz" ibareleri "doksan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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