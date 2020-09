EKPSS bir türlü yapılamıyor... Engellilere sürekli engelleme

Engellilerin umutları sürekli erteleniyor! Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS ve KPSS gibi sınavlar yapılırken, engellilerin 2 yılda bir iple çektiği EKPSS, pandemi gerekçesiyle 3 sefer ertelendi. Son olarak 11 Ekim'e ertelenen sınav, ÖSYM tarafından 8 Eylül'de yapılan duyuruyla belirsiz bir tarihe ertelendi. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren engelliler, "Zaten hayata geriden başlıyoruz. Bir de burada mağdur ediliyoruz" şeklinde duygularını ifade ediyor.

Umutları sürekli erteleniyor! Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlar yapılırken, engellilerin sınavı pandemi gerekçesiyle sürekli erteleniyor. İki yılda bir yapılan ve bu yıl 26 Nisan'da yapılması gereken EKPSS, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı 20 Eylül'e ertelendi. Bu süre zarfında YKS, KPSS ve DGS gibi milyonlarca öğrencinin girdiği sınavlar yapılırken, 85 bin engellinin gireceği sınav 11 Ekim 2020'ye ertelendi. Ancak 11 Ekim tarihi gelmeden bu sefer de sınavın belirsiz bir tarihe ertelenmesi bu kadarına da 'pes' dedirtti. Engelliler ise "tedbirler alınsın, Engelli KPSS 2020 yapılsın" diyor.

Normalleşme süreci ile beraber YKS, KPSS ve DGS gibi milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavlar yapılmasına karşın engellilerin girdiği ve iki yılda bir yapılan EKPSS, aylardır bir türlü yapılamıyor. Daha önce 26 Nisan'da yapılması duyurulan sınav, pandemi gerekçesiyle 20 Eylül'e daha sonra da 11 Ekim'e ertelendi. Ancak şimdi 11 Ekim'deki de iptal edilince sınavın ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. Sürekli mağdur olan engelli vatandaşlar, yetkililerin bu duruma açıklık getirmesini bekliyor.

HAYATA GERİDEN BAŞLIYORUZ

ÖSYM, 8 Eylül 2020'de yaptığı açıklamayla sınavın belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyururken, engellilerin umudu ise 3 sefer suya düştü. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren engelliler, "Zaten hayata geriden başlıyoruz. Bir de burada mağdur ediliyoruz. Zaten iki yılda yapılan sınav, bir yıl da bu şekilde erteleniyor" şeklinde duygularını ifade etti.

BAYRAKÇI: "KOVİD-19'U BAHANE ETMEK KAÇAK GÖRÜŞMEKTİR"

Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Merkez Engelliler Komisyonu Başkanı İsrafil Bayrakçı, EKPSS'nin ertelenmesi ile ilgili yurdun dört bir tarafından mağduriyetleri dile getiren telefonlar aldıklarının altını çizerek, "Nisan ayında yapılması gereken sınav bugün hala ne zaman yapılacağı belli olmadığından, özellikle sınava girmeye yeni hak kazanmış olanlar için bu yıl yapılmadığı takdirde mağduriyetlerinin telafi edilemeyecek kadar büyük olacağı ortadadır. Kovid-19'u bahane ederek sınavı ertelemek kaçak güreşmektir tabiri caizse" dedi.

BİZ BU DÜŞÜNCEYİ REDDEDİYORUZ

Bayrakçı şöyle devam etti: "Şimdi devlet, her konuya, herkese, her kesime önlem alabilmiş, sanki engelli sınavını yapabilecek kapasiteye gelmemiş bir devlet görünümü kabul edilebilir değildir. Bu acizliklerini başka yöntemlerle anlatsınlar, bu inandırıcı değil. Çünkü her engelli illa da bir gözetmen almıyor, görme engelliler gözetmen alıyor sadece. Onun da yöntemleri belli. Zaten tedbirlerinizi alıyorsunuz, sosyal mesafenizi ayarlıyorsunuz, maskenizi takıyorsunuz. Bir engelliye yardım etmekle ilkokul 1'inci sınıf veya anaokuluna giden bir öğrenciye yardım etmek arasında ne fark var? Engelliye daha kolay yardım edersiniz, o çocuğa daha çok dokunacaksınız. Biz bu düşünceyi reddediyoruz. Engelli bu kadar aciz değildir."

"SINAVIN BAHANESİ KORONA PEKİ ATAMANIN BAHANESİ NE?"

Engellilerin sadece EKPSS'de değil başka alanlarda da mağdur edildiğine vurgu yapan Bayrakçı, "Korona bahane edilerek sadece EKPSS sınavı değil, engelliler diğer hususlarda da mağdur edilmiştir. Yani engellilerin eğitiminde de gereken özen gösterilmemiştir. Diyelim ki EKPSS'yi yapmadın ama atama da yapmadın. Ondaki engel ne peki? Sınava korona bahanesini uyduruyorsunuz, atamanın bahanesi var mı? Bahanelere sığınılmasın. Engellilerin hakkı verilsin. Engellilerin önüne engeller konulmasın" diye konuştu.

SAYYIDAN: "SINAV 2020 YILI İÇERİSİNDE YAPILSIN"

EKPSS'nin iki yılda bir yapıldığını hatırlatan Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan ise "Bu sınav sonucuna göre engelli gençlerimiz istihdam ediliyor. En son 2018 yılında bu sınav yapıldı. 2018'deki sınava giremeyen ya da girdiğinde iyi puan alamayan gençlerimiz 1,5-2 yıldır bu 2020'nin Nisan'ında yapılacak EKPSS'ye hazırlanıyorlardı. Bu sınav engelli gençlerimiz için devlete girebilmek ve hayatlarının kurtulması anlamına geliyor. Çünkü özel sektör, engelli bireyleri işe alıp, çavlıştırmak istemiyor. Dolayısıyla bu çocuklarımızın bütün hayatı EKPSS üzerine kuruluyor. Tez evvelden sınavın yapılacağı tarihin açıklanmasını ve bu tarihin de 2020 yılı içerisinde olmasını istiyoruz. Çocuklarımıza da 'devlet sizi yarı yolda bırakmaz içinizi ferah tutun' diyoruz" dedi.

Bünyamin Güler