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İlham Aliyev: Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence'ye yapılan saldırının sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu belirterek, "Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecektir." ifadesini kullandı.
 11 Ekim 2020 16:17
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İlham Aliyev: Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence'ye yapılan saldırının sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu belirterek, "Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecektir." ifadesini kullandı.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Gence kentinde yaşayan sivillere füze saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendiren Aliyev, Ermenistan'ın Cenevre Sözleşmelerini alenen ihlal ettiğini belirtti.

Aliyev, "Saldırı, Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan müzakerelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür. Bu alçakça saldırılar, Azerbaycan halkının iradesini asla kıramaz!" değerlendirmesinde bulundu.

Gence'ye yapılan füze saldırısının, Ermenistan'ın Vardenis ilinden düzenlendiğine dikkatini çeken Aliyev, Ermenistan'ın son 2 haftadaki saldırılarında 41 sivilin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla sivilin de yaralandığını bildirdi.

Aliyev, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgeleri yeniden işgal etmeyi amaçladığını belirterek, "Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimi tüm bu suçların sorumlusudur. Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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