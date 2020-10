Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, ismini açıklamadığı bir milletvekilinin arkadaş sohbetinde şimdiye kadar 45 kez test yaptırdığını açıkladığını aktardı.

Koronavirüs testlerine ulaşma sorunu yaşandığı ve siyasilere ayrıcalık yönündeki eleştirilerin yapıldığı dönemde, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun bir ayda 8 test yaptırdığını açıklaması tepki yaratmıştı. Babacan, Meclis'te düzenli ve hızlı yapılan Covid-19 testleri için PCR testi cihazı kurulduğunu, Meclis içerisinde yapılan testler, başka yerlere gönderilmeden kısa sürede sonuç alındığını aktarırken, son verilere göre, 250'ye yakın personelde pozitif vaka saptanmış olduğu bilgisini aktardı.

Bu süreçte siyasiler arasında koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı ise açıklanmayanlar hariç 15'e ulaştığını ifade eden Babacan, bir milletvekilinin arkadaş sohbetinde verdiği test rakamını ise şöyle aktardı:

"Özellikle iktidar partisinde, Cumhurbaşkanlığı ve partide yapılan her toplantı öncesi test yaptırma zorunluluğu var. Bir parti yöneticisi oturup şimdiye kadar kaç test yaptırdığını hesapladı ve 45 kez test olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarına gerekçesini anlatmak zorunda kalan vekil, "Cumhurbaşkanlığındaki her toplantıya gittiğimizde, genel merkezdeki her çalışma öncesinde test yaptırıyoruz. Ben ayrıca seçim bölgemdeki toplantılardan döndükten sonra evdekilere virüs taşıma korkusuyla ayrıca test yaptırıyorum" derken, birçok arkadaşının kendisiyle aynı durumda olduğunu söyledi."