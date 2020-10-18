1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ATM'de unutulan 10 bin lira sahibine teslim edildi

Eskişehir'de bir kadın, ATM'de unutulan paralar ile banka kartını polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı
 18 Ekim 2020 10:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Eskişehir'de bir kadın, ATM'de unutulan paralar ile banka kartını polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen Ebru Arslan, bu sırada makinenin "iptal" tuşuna bastı. ATM'nin bir süre sonra 10 bin lira ile banka kartı iade etmesiyle şaşıran Arslan, durumu polise iletti.

Arslan, sahibine ulaşılan para ve kartı teslim etmek üzere polis ekipleriyle Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine geldi. Genç kadın, burada parayı ve kartı Bilecik'te memur olarak görev yapan sahibi M.Y'ye verdi.

M.Y'nin, üniversite öğrenimi gören kızının yurt ücretini yatırmak istediği ancak işlemi tamamlamadan ayrılması nedeniyle kart ile paraların makinede kaldığı öğrenildi.

Ebru Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ATM'de para çekeceği sırada bir işlemin açık olduğunu fark ettiğini belirterek, işlemi sonlandırmak için iptal tuşuna bastığını söyledi.

Tuşa basmasının ardından ATM'den para sayma sesinin geldiğini anlatan Arslan, "Makine kartı iade etti. ATM bana ait olmayan bir kart ve para verdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Polisi aradım. Bana yardımcı oldular. Paranın sahibine ulaştılar. Teslim işlemini yaptık." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Mağara cami' tescil yolunda
18 Ekim 2020 11:54		 Bayrak aşığı muhtar 120 evin duvarına ay yıldız resmetti
18 Ekim 2020 11:45
Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor
18 Ekim 2020 11:25		 Vali, dönerci kendisini tanımayınca dükkanı kapattı
18 Ekim 2020 10:51
Uyarıları dinlemediler, kaydedip yayınladılar
18 Ekim 2020 10:45		 İstanbul neden pik yaptı? İşte cevabı
18 Ekim 2020 09:35
Çukurova'nın 'can suyu' kartpostallık manzaralar sunuyor
17 Ekim 2020 18:21		 Kuyucuk Gölü bu yıl da kurudu
17 Ekim 2020 17:12
Yerli sıcak hava balonları ilk kez turistlerle uçtu
17 Ekim 2020 17:09		 Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
17 Ekim 2020 15:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Yozgatlı profesör köy okullarını gezip öğrencileri motive ediyor11:54 - 'Mağara cami' tescil yolunda11:45 - Bayrak aşığı muhtar 120 evin duvarına ay yıldız resmetti11:43 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:42 - Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor11:34 - 'O kişi henüz belirtisiz; ama hasta olabilir' bilinciyle davranalım
11:30 - Konut metrekare fiyatları tarihi zirvesini gördü11:25 - Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor11:19 - Tek yumurta ikizi doktorlar şifa dağıtıyor11:14 - Virüs önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı11:07 - Otomotiv sektörü pandemide de 'gaz kesmedi'11:06 - Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru 9 ayda kırıldı
10:51 - Vali, dönerci kendisini tanımayınca dükkanı kapattı10:50 - Az pişmiş ette büyük tehlike! Her yıl 200 bin çocuk ölüyor10:45 - Uyarıları dinlemediler, kaydedip yayınladılar10:41 - İnternetten buldu... Eşyalarının yarısını taşıdılar, yarısını alarak kayıplara karıştılar10:35 - Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
10:28 - İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldüren zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yol haritası hazır... Bütün sınıflar açılabilir
Vali, dönerci kendisini tanımayınca dükkanı kapattı
4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma
Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu
Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?
Bankacı sevgilinin ekstreli intikamı
Babam ve abimi FETÖ öldürdü
Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya
İzmir hücresi çöktü: Bin 342 kripto asker yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Temizliği abartan insan 4
hattori hanzo 2
dünya dönüyor dostlar ben dönmüşüm çok mu 1
taki taki 1
mobilya nefreti 1
15.10.2020 zalgiris vs anadolu efes maçı 1
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
antigua ve barbuda 1
16.10.2020 fenerbahçe vs bayern münih maçı 3
forrest gump 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam