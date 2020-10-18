ATM'de unutulan 10 bin lira sahibine teslim edildi

Eskişehir'de bir kadın, ATM'de unutulan paralar ile banka kartını polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'den para çekmek isteyen Ebru Arslan, bu sırada makinenin "iptal" tuşuna bastı. ATM'nin bir süre sonra 10 bin lira ile banka kartı iade etmesiyle şaşıran Arslan, durumu polise iletti.

Arslan, sahibine ulaşılan para ve kartı teslim etmek üzere polis ekipleriyle Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine geldi. Genç kadın, burada parayı ve kartı Bilecik'te memur olarak görev yapan sahibi M.Y'ye verdi.

M.Y'nin, üniversite öğrenimi gören kızının yurt ücretini yatırmak istediği ancak işlemi tamamlamadan ayrılması nedeniyle kart ile paraların makinede kaldığı öğrenildi.

Ebru Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ATM'de para çekeceği sırada bir işlemin açık olduğunu fark ettiğini belirterek, işlemi sonlandırmak için iptal tuşuna bastığını söyledi.

Tuşa basmasının ardından ATM'den para sayma sesinin geldiğini anlatan Arslan, "Makine kartı iade etti. ATM bana ait olmayan bir kart ve para verdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Polisi aradım. Bana yardımcı oldular. Paranın sahibine ulaştılar. Teslim işlemini yaptık." dedi.