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İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden şirketinin işletme müdürü Tuncay Çelik'in (43) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
 18 Ekim 2020 10:28
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İş görüşmesi için gittiği şirketin müdürünü öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden şirketinin işletme müdürü Tuncay Çelik'in (43) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iş görüşmesinde Çelik'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan G.A'nın (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan Tuncay Çelik (43), dün, büro olarak kullandığı Turgutalp Mahallesi Kozanlı Caddesi Demirkent Sitesi'ndeki evinin zemin katında bıçakla öldürülmüş, cinayet zanlısı G.A, gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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