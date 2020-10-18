Erdoğan: Bizim siyaset inancımızda ötekileştirmek yoktur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şırnaklı kardeşlerim bizi 31 Mart seçimlerinde mahçup etmedi. 31 Mart seçimleri sadece Şırnak'ta değil bölgede yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bize ve Tüm Türkiye'ye bu iftiharı gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum

31 Mart seçimlerinde siz bize sahip çıktınız inşallah biz de size sahip çıkacağız. Sizi bizi birbirimize bağlayan bağlara sahip çıkacağız. Kimseyi ayırmadan kimseyi ötekileştirmeden tüm gücümüz ve imkanlarımızla Şırnak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz. Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz.

Bugün Şırnak'a gelirken elimiz boş gelmedik. Bugün burada eğitimden sağlığa enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda yaklaşık 3,5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak'la buluşturuyoruz.

Şırnak bizim göz bebeğimiz. Biz Şırnak'a sevdalıyız. Biz sizi çıkar için değil sadece ve sadece Allah için seviyoruz.

Bizim siyaset inancımızda partizanlık, ötekileştirmek, insanları tasnif etmek yoktur. Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. Biz yatırım yaparken kökene değil illerimizin durumuna bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan hizmet yürütüyoruz.

Son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimiz, gayretimizin en büyük göstergesidir. Bugüne kadar kamu ve özel sektör yatırımlarına verdiğimiz destekle daima Şırnak'ın yanında olduk. Önce hayal ettik sonra Şırnak için kurduğumuz hayalleri tek tek gerçekleştirdik. Kurduğumuz hayallerle kimsenin aramıza girmesine müsaade etmedik. Son 18 yılda Şırnak'a toplam eski parayla 12.5 katrilyon lira yatırım gerçekleştirdik.

Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda kat be kat toplamıştır. Bu sağlık krizini hamdolsun biz alnımızın akıyla yürüttük. Vatandaşımıza gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik.

Şırnak'a 7'si hastaneden oluşan toplam 59 sağlık tesisi kazandırdık. Şehir hastanesi standartlarındaki Şırnak Bölge Hastanesi çalışmaları devam ediyor. 11 bin 111 konut uygulaması başlattık ve bu konutların hepsini tamamladık. Toplamda 191 kilometre bölünmüş yol tamamlandık.

Biz geldiğimizde şehrimizde hızlı internet kullanıcısı adeta yokken bugün 312 binin üzerinde hızlı internet abonesi bulunuyor. Enerjide şehrimizi doğalgaz konforuyla tanıştırdık. 3 bin 500 konut ve iş yerine doğalgaz verdik. Şırnak ve Silopi barajlarını ilimize kazandırdık. Toplam 850 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturacağız. Şırnaklı çiftçilerimize 770 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik.

Son 18 senede ülkemizi prangalarından kurtardık. FETÖ'den PKK'sına kadar milletimizi eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik.

Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur.

Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimi nasıl başarısız olduysa yurt dışı patentli iktidara gelme senaryoları da boşa çıkacaktır. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek fitne odaklarına gereken cevabı vereceğiz. Tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız.

Tek bayrak altında geleceğe yürüyeceğiz. Tek vatan üzerine ameliyata asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'de vücut bulan tek devlet sınırlarında huzurlarınızda yaşayacağız.