Ümit Özdağ'ın tanık beyanı Enver Altaylı'nın dava dosyasına girdi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve damadının da aralarında bulunduğu 4 sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından yargılandığı dava dosyasına İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın tanık beyanı girdi.

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında Enver Altaylı'nın kendisine "Partiyi kurmayın çünkü partinizi kapatacaklar, sokağa dökülün" şeklinde sözler sarf ettiği iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Ailevi nedenlerle 4 yasından beri tanıdığı Altaylı'nın Ankara Universitesi Hukuk Fakültesinde okumadan once harbiyeden ayrıldığını, CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) ve MHP'de calıstığını 1970'li yıllarda MİT'te görev yaptığını bildiğini aktaran Özdağ, şu beyanda bulundu:

"Kendisi ile 1976 yılında rahmetli dayımın avukat yazıhanesinde bir defa gorustugumu hatırlıyorum. 1996'da İran Caddesi'ndeki Karum Is Merkezi'nin karsısındaki is yerinde bir gorusmemiz olmustu. 2000'li yıllarda gorusmelerimi hatırlamıyorum. 2013 yılında yazdıgı kitabını bana sunmustu ve 'Bir tanıtım yazısı yazabilir misin?' demisti. Siyasal olarak cok uzun sure once ayrı cizgilere girmemize ragmen ailevi dostluk devam etti. Anneannemi cok severdi. Rahmetli dayımı ve ailemi sevdigini bilirim. Ben de kendisine gecmisten gelen ailevi muhabbetle saygı gosteririm. Onun da bana ailevi nedenlerle cok olumlu tavrı olmustur. Aramızda herhangi kisisel bir husumet söz konusu değildir."

- "Partiyi kurmayın, cünkü partinizi kapatacaklar, sokaga dokulun"

Özdağ, 19 Eylül'de CNN Türk televizyonunda "Tarafsız Bolge" isimli programda yapılan konuşmanın arkasında olduğunu, yayında konuşulan hususların Altaylı ile arasında geçen konuşma olduğunu belirtti.

Altaylı ile 2017 Mayısı'nda 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'ndeki görüşmesine ilişkin bilgi veren Özdağ, şunları kaydetti:

"Hatırladıgım kadarıyla Enver Altaylı enstitunun alt katına geldikten sonra beni telefonla aramıstı. Orada oldugunu söylemisti. Cok uzun bir gorusme olmadı. Gorusmede ben ve Altaylı'dan baska kimse yoktu. Daha once de soyledigim gibi gorusmede Altaylı, bana 'Partiyi kurmayın, cünkü partinizi kapatacaklar, sokaga dokulun' seklinde bir talepte bulunmustu.

Ben de kendisine, 'Partiyi kuracagız, basarılı da olacagız' dedim. O anda benim çıkardığım sonuc, Altaylı'nın bana soyledigi sozlerden siddet eylemleri ile ilişkili bir hal aklıma gelmedi. Görüsmenin sonlarına dogu, FETÖ'cü subayların ordudan ihraç edilmesi konusunda olumsuz görüs beyan ederek, ihrac edilenlerin FETÖ'cü olmadığını beyan edince bende kendisine, 'ağabey sen ordudan ayrılalı çok oldu, gerçek durumu bilmiyorsun, ben listeler üzerinde Balyoz kumpası magduru askerlerle birlikte çalıştım, tasfiye edilenlerin tamamı FETÖ mensubu subaylardır' deyince benim acımdan gorusmenin bittigini hissettirdim ve gorusme sona erdi."

Özdağ, Altaylı'nın FETÖ ile bir bağlantısının olup olmadığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan ve kamuoyuna yansıyan iddianameyi okuduktan sonra bütün boyutlarını anladığını sözlerine ekledi.