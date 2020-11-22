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Koronavirüs aşısı yaptıran virüs bulaştırır mı?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Aşıların "yaptıranı koruyabileceği" ama virüs kaptıklarında hastalanmasalar da bulaştırabilecekleri belirtiliyor.
 22 Kasım 2020 08:20
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Koronavirüs aşısı yaptıran virüs bulaştırır mı?

Hürriyet Gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, tüm dünyanın dört gözle beklediği korona aşılarıyla ilgili merak edilen her şeyi yanıtladı.

İşte 8 kritik soruya Osman Hoca'nın yanıtları:

1. AŞI YETERİNCE GÜÇLÜ MÜ

Ruslar yüzde 92, BioNTech-Pfizer yüzde 94.5 etkinlik açıkladı. Net olan şey, hepsi "yüzde 50 başarı kotasını" aştı.

2. PEKİ BU RAKAMLAR NET Mİ

Hayır değil! Bu aşıların koruma kapasitesi, biraz bize, yani yaşımıza, bağışıklık gücümüze, sağlık durumumuza bağlı.

3. KORUNMA NE ZAMAN BAŞLIYOR

Herkeste yanlış bir "aşırı iyimserlik" var. Tam ve güçlü koruma için aşı olduktan sonra 6 hafta sabır gerekiyor.

4. NE KADAR SÜRE KORUYOR

Neticeyi antikorların gücü, miktarı ve dayanma süresi belirleyecek.

5. AŞILANAN VİRÜS BULAŞTIRIR MI

Aşıların "yaptıranı koruyabileceği" ama virüs kaptıklarında hastalanmasalar da bulaştırabilecekleri belirtiliyor.

6. DAĞITIM EŞİT OLACAK MI

Maalesef bu soruya şimdilik "Hayır!" yanıtı vermek zorundayız. Bazı büyük ülkeler büyük siparişler verdi.

7. BU AŞILAR GÜVENLİ Mİ

Henüz ciddi ölçüde tereddüde yol açabilecek bir yan etki ile karşılaşılmış değil. Ama dikkatli ve tedbirli olmak lazım.

8. ÜCRETSİZ Mİ YAPILACAK

Ücretsiz uygulanacağı düşüncesindeyim. Sağlık Bakanı Koca uygulamaya Çin aşısıyla başlanacağını söyledi.
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