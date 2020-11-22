1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in testi pozitif çıktı

Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Covid-19'a yakalandı. Deveciler, sonucu sosyal medyadan paylaştı.
 22 Kasım 2020 10:43
+Aa- Yazdır
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'in testi pozitif çıktı

Balıkesi Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Covid-19'a yakalandı. Deveciler, sonucu sosyal medyadan paylaştı.

Başkan Deveciler, sosyal medya mesajında, "Pazartesi ailemle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testinde eşim ve çocuklarımın sonuçları pozitif, benim test sonucum ise negatif çıkmıştı. Çarşamba günü tekrar yaptırdığım testte de sonucum negatif çıkmıştı. Bir haftadır ailem haricinde başka yerde tek başıma kendimi izole etmeme rağmen cuma günü 3. kez yaptırdığım son Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve kendimi kapsamlı olarak izole etmiş durumdayım. Lütfen, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak tedbirlerimizi alalım. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" notunu paylaştı. Başkan Deveciler'in mesajını okuyan partililer geçmiş olsun dileğinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor
22 Kasım 2020 13:05		 Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor
22 Kasım 2020 12:38
KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak
22 Kasım 2020 12:33		 İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı
22 Kasım 2020 11:48
Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 1 Aralık'ı beklemeyin
22 Kasım 2020 10:26		 'Sigara içmediğim ve kronik hastalığım olmadığı halde ağır atlattım'
22 Kasım 2020 10:21
Bilim Kurulu üyesinden 'maske' uyarısı: Yüzde 100 korumaz
22 Kasım 2020 10:06		 İbrahim Kalın: Koronayı, nezle ve grip gibi atlattım
22 Kasım 2020 10:04
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
22 Kasım 2020 09:10		 Koronayı yenen vekiller anlattı: Virüsü nasıl yendiler?
22 Kasım 2020 08:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz13:05 - Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor13:02 - Bu şehirde konut ve arsa fiyatları fırladı12:54 - Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak12:45 - 80 derece kolonya diye aldı, limon suyu çıktı12:38 - Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor
12:36 - Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu12:33 - KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak12:25 - KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz12:23 - Torunlarına yaptığı ahşap çocuk evleri için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor12:12 - Bakan Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti12:09 - Koronanın 'fedakar savaşçıları' hemşirelerden 'tedbirlere uyun' çağrısı
11:59 - Saati yanlış anlayınca sınava giremediler11:52 - Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü11:48 - İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı11:45 - Otobüsün camından direk girdi, şoförü ölümden kıl payı kurtuldu11:38 - 5 ay önce atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü
11:30 - Koronayı yenip göreve dönen 2 doktor, hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
Suudi Arabistan'tan şaşırtan Türkiye çıkışı
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kızılötesi uydu fotoğrafları 1
zamanda yolculuk 1
serseri 1
patent 1
özsermaye 1
Başkası adına yerin dibine geçmek 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 5
twitter'a hikaye özelliği gelmesi 3
Damga Vergisi 2
cari fiyat 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam