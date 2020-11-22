Sınava girerken kimliğini unutan aday için polisler seferber oldu
Kars'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu öncesi kimliğini unutan adaya, polis ekipleri yardımcı oldu.
|22 Kasım 2020 15:13
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Kars'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu öncesi kimliğini unutan adaya, polis ekipleri yardımcı oldu.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün yapılan KPSS Ortaöğretim oturumunda, kimliğini evde unutan bir aday, 155'i arayarak yardım istedi.
Adayı bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kars Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik kartı çıkarmasını sağlayarak sınava gireceği Halitpaşa İlkokulu'na yetiştirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşacağı vurgusu yapıldı.
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