MEB, ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.
|22 Kasım 2020 18:08
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimin ilk hafta programını yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ara tatil bitti, uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA'da yeni haftanın programı hazır. İlkokul, ortaokul ve lise kanalları yine dopdolu. İşte, 23-27 Kasım haftasının akışı" ifadeleri ile birlikte ara tatil sonrası yeniden başlayan uzaktan eğitimde ilk haftanın programını paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Okullarda ara tatilin ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor
22 Kasım 2020 11:12
|MEB'den Öğretmenler Günü için ilk çevirim içi kutlama
21 Kasım 2020 11:38
|Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
21 Kasım 2020 09:18
|6 soruda uzaktan eğitim uygulaması
21 Kasım 2020 06:50
|MEB de, sokağa çıkma yasağının tarihini yanlış anladı
20 Kasım 2020 23:10
|MEB'den EBA canlı ders uygulamalarına dair yazı
20 Kasım 2020 21:13
|Ehliyet ve çeşitli kurslarda teorik dersler, uzaktan eğitimle yapılabilecek
20 Kasım 2020 18:53
|Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
20 Kasım 2020 12:26
|MEB'den lise öğrencilerine beceri ve kazanım temelli kaynak desteği
20 Kasım 2020 11:28
|Selçuk: Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri doğru değil
20 Kasım 2020 10:35