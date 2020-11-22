Şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Ege'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ege, "Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder. Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin" dedi.
|22 Kasım 2020 21:06
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Gerçek adı Levent Ak olan sanatçı Ege, koronavirüse yakalandı. Ege, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
51 yaşındaki şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef 'pozitif' çıktı. Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder" dedi.
Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen Ege, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın. Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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