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'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı

AMASYA'da özçekim yapan ?Şehzade Heykeli'ne Covid-19 salgını ile mücadele edildiği süreçte farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek adına maske takıldı.
 22 Kasım 2020 21:11
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'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı

AMASYA'da özçekim yapan ?Şehzade Heykeli'ne Covid-19 salgını ile mücadele edildiği süreçte farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek adına maske takıldı.

Yeşilırmak kenarında bir elinde kılıç, diğerinde cep telefonu ile 'Selfie' yapan şehzade heykeline Covid-19 salgınına karşı farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek adına belediye ekipleri maske taktı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişahın yetişmesine öncülük eden Şehzadeler Şehri Amasya'da özçekim yapan şehzade heykeline Covid-19 salgınına karşı maske takmanın önemini vurgulamak amacıyla temsili maske takıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle devam ettirdiklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Salgınla mücadelede tüm birimlerimiz mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor. Ekiplerimiz detaylı temizlik, dezenfekte çalışmaları ve zabıta ekiplerimizin denetimleri ile mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan da kurallara uyma konusunda ekiplerimiz, vatandaşlarımıza sosyal mesaj vermek amacıyla Yeşilırmak kenarında bulunan Şehzade heykelimize maske takarak farkındalık yarattı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören şehzade heykeliyle hem kuralları hatırlatmış olduk hem de eğlenceli bir görüntü ortaya çıktı. Tedbirleri elden bırakmadan ve kurallara uyarak bu salgının hep birlikte inşallah üstesinden geleceğiz dedi.
DHA
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