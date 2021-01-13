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Twitter şeffaflık raporu yayımlandı. Türkiye 8. sırada

Sosyal medya platformu Twitter, 2020 yılının ilk 6 ayına ait 'şeffaflık raporunu' açıkladı. Rapora göre, Türkiye bu kategoride dünyada ABD, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Almanya ve İngiltere'nin ardından sekizinci sırada yer aldı.
 13 Ocak 2021 00:33
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Twitter şeffaflık raporu yayımlandı. Türkiye 8. sırada

Euronews'te yer alan habere göre; Türkiye, içerik silme talebinde ise raporun yayınlandığı 2012'den bu yana ilk kez ilk üç içinde yer almadı

Rapora göre, Türkiye, Twitter'dan 347 hesap hakkında bilgi talep etti. Bu rakam 2019'un Temmuz-Aralık döneminde 478'di.

2012'den bu yana Twitter'dan en fazla bilgi talep eden ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Türkiye bu kategoride dünyada ABD, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Almanya ve İngiltere'nin ardından sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye içerik silme talebinde ilk üçten çıktı
Türkiye aynı dönemde 4 bin 325 paylaşımın kaldırılmasını talep etti. Bunlardan 513'ü mahkeme kararı ve kalan 3 bin 812'si de diğer yasal talepler kategorisinde yer alıyor.

Ocak 2012'den Temmuz 2020'ye kadar ise toplamda 45 bin 776 paylaşımın kaldırılması istendi. Tüm dünyada bu rakam 143 bin 165.

Anılan 6 aylık dönemde tüm dünyada 42 bin 220 içeriğin silinmesi talep edildi. Bu, şeffaflık raporunun yayınlanmaya başladığı Ocak 2012'den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Dünyada içerik silme talebinin en fazla yapıldığı ülkeler sırasıyla Japonya, Rusya, Güney Kore, Türkiye ve Hindistan oldu.

Rapora göre bir önceki döneme kadar dünyada en fazla içerik silme talebinin yapıldığı Türkiye ilk defa listenin ilk üç sırasında yer almadı.

Twitter'dan hesap kapatma talebi
Türkiye, 2020 yılının ilk 6 ayında Twitter'dan 6 bin 523 hesabın kapatılmasını istedi. Bunlardan 2 bin 466'sı mahkeme kararı ve 4 bin 57'si diğer yasal talepler şeklinde oldu.

Ocak 2012'den bu yana ise toplamda 99 bin 840 hesabın kapatılması talep edildi.

Twitter'a gönderilen toplam 158 doğrulanmış gazeteci hesabı ile ilgili 333 hesap kapatma talebinin 142'si Türkiye'den yapıldı. Bu noktada en çok talep ise 149 ile Hindistan tarafından iletildi.
Memurlar.Net
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