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Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon

Adana polisi aralarında bir komiser ve 11 polisinde de bulunduğu "organize suç örgütüne" yönelik 550 polisle şafak vakti operasyon yaptı.
 13 Ocak 2021 08:27
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Adana polisi aralarında bir komiser ve 11 polisinde de bulunduğu "organize suç örgütüne" yönelik 550 polisle şafak vakti operasyon yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan başlattığı soruşturma kapmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti. Polis aralarında 1 komiser ve 11 polisinde bulunduğu 55 zanlıyı yakalamak için 550 polisle dev operasyon başlattı.

Özel harekat polisleri tek tek evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Zanlılar bir bir evlerinde yere yatırılıp gözaltına alındı. Zanlıların "adam öldürme, yaralama, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti" yaptıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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