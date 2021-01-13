İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
|13 Ocak 2021 09:09
|+Aa- Yazdır
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yerel olarak kuvvetli üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın akşam saatlerine kadar genellikle güney ve güneybatından (Lodos) kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde, akşam saatlerinden sonra hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Konya'da kuvvetli yağış bekleniyor
Konya'da sabah saatlerinden itibaren güney ve batı ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, sel, yağış anında kısa süreli fırtına, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
13 Ocak 2021 09:05
|Karadeniz'de bir ilk! Balıklar tersine göçe başladı
13 Ocak 2021 08:56
|İstanbul'un yeni HES haritası 'artık bitiyor' dedirtti
13 Ocak 2021 08:15
|2021'de kim ne kadar vergi verecek?
13 Ocak 2021 07:25
|WhatsApp'ın 'sözleşme' dayatması sonrası veliler ne yapacak?
13 Ocak 2021 06:52
|Meteorolojiden il il, bölge bölge çok kuvvetli yağış uyarısı
13 Ocak 2021 06:30
|Manisa'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
13 Ocak 2021 04:42
|Raylardan yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kaldı
13 Ocak 2021 04:39
|Kemalpaşa Belediyesi'nin servis aracı kaza yaptı: 4 yaralı
13 Ocak 2021 04:37
|İzmir, İstanbul ve Çanakkale'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
13 Ocak 2021 01:09