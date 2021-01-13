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CİMER'e yapılan başvuru sayesinde 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuru sonucu uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
|13 Ocak 2021 09:53
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuru sonucu uyuşturucu ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı satışı yapılacağı yönünde CİMER'e gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Başvuruda belirtilen aracı tespit ederek Çorlu E-5 kara yolundaki ışıklarda durduran ekipler, E.M, H.N.B, M.K. ve İ.E.U'nun üzerinde değişen miktarlarda eroin ve bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
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