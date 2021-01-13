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Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu

İnsana ait olduğu düşünülen parçalar bulunan ikinci çantada parmak izleri tespit edildi
 13 Ocak 2021 14:08
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Sakarya'da bir çantada daha ceset parçaları bulundu

- Sakarya'da dün bir spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının bulunması üzerine bölgede çalışan ekipler, ikinci bir çantada yeni parçalara ulaştı.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün akşam saatlerinde spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, yaklaşık 150 metre uzaklıkta içinde yeni parçalar olan başka bir çanta buldu.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Ekiplerin çanta üzerinde şüpheli ya da şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen parmak izlerine rastladığı öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlatmıştı.
Anadolu Ajansı
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