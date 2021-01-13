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Erdoğan: 2023'te yeniden kazanacağız

Erdoğan: Gece gündüz çalışmayı kendilerine yük görenler yanlış göreve talip demektir. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet budur. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz.
 13 Ocak 2021 14:25
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdiğimiz kongrelerimize yeniden başlıyoruz. Pazartesi-salı ve çarşamba günleri il kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz, İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle birlikte bu süreci tamamlamaktır.

Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir. Siyasette asıl belirleyici olan yüz yüze iletişimdir. Türkiye'nin en çok üye sayısına sahip partisiyiz. Buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim eksiğimizdir.

"Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir"

Gece gündüz çalışmayı kendilerine yük görenler yanlış göreve talip demektir. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet budur. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz. Cumhurbaşkanı seçimlerini de tekrar kazanacağız. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.

Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bugünkü kongrelerimizde görev alacak arkadaşlarıma rabbimden başarılar temenni ediyorum.

Siyasette her seviyede elbette rekabet vardır. Hizmet yolunda yapılan siyaset kaliteyi yükseltir.
Memurlar.Net
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