Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün darbe girişimi davasında yeniden beraat kararı
|13 Ocak 2021 16:55
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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik Kahramanmaraş'taki eylemlere ilişkin davada haklarındaki beraat kararını bozduğu 18 sanık için yapılan yeniden yargılama sonucunda aynı karar yeniden verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişime yönelik davada Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce haklarında verilen beraat kararları "yeterli araştırma yapılmadığı" gerekçesiyle bozulan 18 sanığın Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılaması yapıldı.
Duruşmaya tutuksuz 18 sanıktan bazıları ile taraf avukatları katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, sanıklar ifade verdi.
Alınan ifadeler sonrası mahkeme heyetinin tüm sanıklar yönünden beraat kararı verdiği öğrenildi.
- Dava süreci
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Ekim 2019'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ferhat Karaderi'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay, diğer 3 sanığa da 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, 18 sanığın da beraatine hükmedilmişti.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 18 Şubat 2020'de mahkumiyet kararlarını onamış, beraat eden sanıklar yönünden ise yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesiyle beraat kararlarını bozmuştu.
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