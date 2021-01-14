Ahmet Hakan 'Medya Oscar Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
|14 Ocak 2021 09:24
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Televizyon dizisi kategorisinde Atv'den Hercai, en iyi kadın oyuncu Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde ise Burak Özçivit ödül aldı.
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün düzenlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından farklı kategorilerde ödüllerin takdimi gerçekleştirildi.
Buna göre, tartışma programı kategorisinde Tarafsız Bölge programı ile CNN Türk'ten Ahmet Hakan Coşkun, kuşak haber programı kategorisinde TRT Haber'den Cengizhan Cevahiroğlu, güncel program kategorisinde Beyaz TV'den Ferda Yıldırım, kısa belgesel programı kategorisinde Toplumsal Hafıza programıyla A Haber'den Haktan Uysal, aktüel siyasi program kategorisinde Başkent Kulisi programıyla Kanal 7'den Mehmet Acet, ekonomi kuşağı kategorisinde A Para'dan Şafak Tükle Uysal ile Seans Öncesi programı, ekonomi programı kategorisinde Piyasa Hattı programıyla Bloomberg HT'den Gizem Yılmaz, spor programı kategorisinde Son Sayfa Programı ile A Spor'dan Mustafa Göksu ödül aldı.
En iyi dizi Hercai
Televizyon dizisi kategorisinde Atv'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde Atv'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde Atv'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmirzalıoğlu, radyo kategorisinde Polis Radyosu, radyo yapımcısı kategorisinde TRT Türkü Radyosu'ndan Türküler Ne Der programıyla Mehmet Özbek, yerel kanal kategorisinde Afyonkarahisar'dan Kanal 3 ödüle layık görüldü
Mustafa Cambaz Özel Ödülü 24 Tv'de An ve Zaman programıyla Koray Şerbetçi'ye ve Nursal Tekin Özel Ödülü ise Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ekibine verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreninde konuşma yaptı:T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 13, 2021
"Özgürlük kılıfı altında Türkiyeyi, yalan haberin, hakaretin, iftiranın kol gezdiği bir iklime terk etmeyeceğiz"https://t.co/MKLOVloCc4 pic.twitter.com/y0N46AY8RV
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