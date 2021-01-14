1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktora bıçakla saldıranı etkisiz hale getirmişti... 'Ayın polisi' seçildi

Samsun'da doktora bıçakla saldıran kişiyi etkisiz hale getiren polis memuru 'ayın polisi' seçildi
 14 Ocak 2021 10:41
+Aa- Yazdır
Doktora bıçakla saldıranı etkisiz hale getirmişti... 'Ayın polisi' seçildi

Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis memuru "ayın polisi" seçildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Onur Atak'ın, 17 Aralık 2020'de Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Hilmi K'yi (18), etkisiz hale getirmesi takdirle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Atak'ı, 2020 Aralık ayının polisi olarak seçti.

Polis memurunun fotoğrafı, ayın polisi seçilmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

Hilmi K, 17 Aralık'ta Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartışmış, bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi Atak ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilmişti. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksim'de yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
14 Ocak 2021 11:40		 Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi erimeye başladı
14 Ocak 2021 11:37
4 il için kar yağışı uyarısı
14 Ocak 2021 10:43		 İşte Türkiye'nin en genç pilotu
14 Ocak 2021 10:34
İndirimli ürünü alabilmek için reyonların üzerinden atladı
14 Ocak 2021 10:28		 Diyarbakır anneleri 500 gündür evlatları için nöbette
14 Ocak 2021 10:16
MS hastalarına umut olacak ilacı Türk bilim insanı geliştirdi
14 Ocak 2021 10:13		 Karadeniz'de 'deli bal' tehlikesi
14 Ocak 2021 09:56
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor
14 Ocak 2021 09:44		 Sivas-Tokat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı
14 Ocak 2021 09:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:42 - Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı11:40 - Taksim'de yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı11:36 - 2021 ve 2022 yıllarında dışarıdan uzman erbaş alınmayacak11:28 - Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentine ulaştı11:24 - Koronavirüsle değişen hayat: Dijital dünyada örnek bir öğretmen11:17 - Tosun Paşa filmi gerçek oldu: Kız isteme kavgası
11:13 - Fitch Ratings Türkiye'de büyümenin hız kazanmasını bekliyor11:10 - e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu11:02 - KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı11:00 - Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak10:43 - 4 il için kar yağışı uyarısı10:42 - Gram altın 441 lira seviyelerinde
10:41 - Doktora bıçakla saldıranı etkisiz hale getirmişti... 'Ayın polisi' seçildi10:39 - 'Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli'10:38 - Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı10:36 - Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti10:34 - İşte Türkiye'nin en genç pilotu
10:28 - İndirimli ürünü alabilmek için reyonların üzerinden atladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası
CHP'li Başkan, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var' demişti. 2 yıl hapisle yargılanıyor
4 il için kar yağışı uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adaçayı ve ebegümeci gargarası 1
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 2
on beş yıllık bilgisayar 4
sözlükte yazarlık 4
yordam 1
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 2
iğne iplik aşk 2
ali akman 1
aşılamada gönüllülük esas olacak 3
kapıdan kovulsa bacadan girmek 1
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam