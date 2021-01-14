Eskişehir'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Eskişehir'de, FETÖ/PDY davasında yargılanan tutuksuz sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|14 Ocak 2021 12:51
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Eskişehir'de, FETÖ/PDY davasında yargılanan tutuksuz sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün sözde askeri yapılanması içinde bulunduğu ve ankesörlü aramalarla örgüt içinde iletişim kurduğu iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı katıldı.
Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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