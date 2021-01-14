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Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yenikent-Temelli Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak ve yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacak." dedi.
 14 Ocak 2021 14:39
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Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yenikent-Temelli Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak ve yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacak." dedi.

Başkentte, kuzeyde Anadolu Otoyolu'na, güneyde Ankara-Eskişehir Devlet yoluna bağlanan Yenikent-Temelli yolunun 29 kilometrelik kısmının açılış töreninde konuşan Karaismailoğlu, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiğini aktardı.

Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak hizmet ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Amasya Çevre Yolu, Kahramanmaraş Göksun Yolu, Akhisar Çevre Yolu, Karakurt-Horasan Yolu, Siirt Beğendik Köprüsü ve Hayrabolu-Tekirdağ Yolu gibi nice dev projeyi başarıyla tamamladıklarının altını çizdi.

Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası, Kayseri Tramvay Hattı gibi büyük yatırımların da temelini attıklarını vurgulayarak, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Ankara-Sivas ve Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren Hatları, Filyos Limanı, Rize-Artvin Havalimanı gibi büyük prestijli projeleri de sürdürdüklerini anlattı.

Bu yılın da kendileri için mevcut projeleri bitirip, yeni projeleri hayata geçirecekleri yoğunlukta olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme alanlarında içinde bulunduğumuz çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir süreçle çalışmalarımızı daha da artıracağız." diye konuştu.

- "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattımızı da hizmete alacağız"

Karaismailoğlu, 2 Ocak'ta Doğu-Batı aksındaki 16 ilin geçiş noktası olan Yeni Kömürhan Köprüsü, bağlantı tüneli ve yollarını açtıklarını ve yeni yıl müjdesi verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"8 Ocak'ta TV yayıncılığı ve haberleşme alanında gücümüze güç katan Türksat filosunun en güçlü uydusu TÜRKSAT 5A'yı yörüngesine fırlatarak uydu sayımızı 7'ye çıkardık. 9 Ocak'ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Bugün, Yenikent-Temelli Yolu'nu açıyoruz. 27 Ocak'ta Ankara Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin, 6 Şubat'ta Malatya Tohma Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştireceğiz."

Çok yakında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı da hizmete alacakları bilgisini veren Karaismailoğlu, diğer projelere de aynı kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarına dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkenin ve milletin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınlarını inşa edeceklerini söyledi.

- "Yol boyunca 150 bin fidan ekimi yapıldı"

Karaismailoğlu, yolun medeniyet, ülke ekonomilerinin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli lokomotiflerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımın, ticaret, üretim ve ihracatın en önemli bileşeni olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Bu noktada ülkemizin batısındaki önemli ticaret ve sanayi merkezleri olan Eskişehir, Bursa, Afyon ve İzmir'i Ankara'ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan Temelli, Ankara açısından çok önemli bir geçiş noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Temelli, Sincan ve Yenikent yerleşkeleri arasında son yıllarda hayata geçirilen 8 organize sanayi bölgesi ve yeni yerleşim alanları nedeniyle artan trafik yoğunluğunun, bu merkezlere ulaşımı sağlayan mevcut yolun yenilenmesini gerektirdiğini söyledi.

Bu kapsamda yolun, 39,7 kilometre uzunluğunda "2x2 şeritli bitümlü sıcak kaplamalı" olarak projelendirildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu yolun 29 kilometrelik kesimini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenikent-Temelli Yolu; Anadolu Otoyolu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Sincan ve Yenikent yerleşim alanlarının yakınlarından geçerek Zir Vadisi'ni takip ederek, Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara 3. Organize Sanayii Bölgesi arasında kalan alandan Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'na bağlanmaktadır."

Proje kapsamında 8 alt-üst geçit köprüsü, 3 viyadük, 10 köprülü kavşak ve 5 dönel kavşak bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, çevre ve tabiat hassasiyetiyle tüm yol boyunca ve kavşaklarda 150 bin fidan ekimi yapıldığını bildirdi.

- 183,7 milyon liralık tasarruf

Karaismailoğlu, Yenikent-Temelli Yolu ile bölgedeki sanayi merkezlerinin birbirlerine en kısa ve güvenli ulaşımının sağlandığını ve Ankara Çevre Otoyolu ve Ankara şehir içi trafiğindeki yoğunluğun ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Ankara-Beypazarı-Nallıhan, Ankara-İstanbul Devlet Yolu ve Ankara-İstanbul Otoyolu bağlantıları üzerinden de Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz'e ulaşımın da kolaylaştığını aktaran Karaismailoğlu, "Yenikent-Temelli Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak. Yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacaktır. Bölgedeki ulaşım kalitesinin artmasıyla yeni sanayi bölgeleri kurularak, yeni istihdam sahalarının açılması hızlanacaktır." diye konuştu.

Türkiye ve millet için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Enerji ve dikkatimizi 2023 hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı hayata geçireceğiz." dedi.

Törene ayrıca Ankara Valisi Vasip Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Ömer Fatih Sayan ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve KGM Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, direksiyonun başına geçerek, açılışı yapılan yolda bir süre araç kullandı.
Anadolu Ajansı
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