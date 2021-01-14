Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla 'Lastikpark' spor sahasında voleybol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla "Lastikpark" spor sahasında voleybol oynadı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak üzerinde eşofman takım ile Afetevler Mahallesi'ne geçti.

Kasapoğlu, Anadolu Ajansının (AA), temin ettikleri atıl araç lastikleriyle bu mahallede bulunan evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukları haber yapmasının ardından Bakanlık tarafından, Siirt Belediyesinin desteğiyle kurulan tesisi ziyaret etti.

Atık araç lastiklerinden voleybol sahası yapan Siirtli çocukların hayallerini yerine getiren Kasapoğlu, bir başka sürprize daha imza attı.

Kasapoğlu, tesiste kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklarla sohbet etti, onlarla voleybol oynadı.

Çocuklar, Bakan Kasapoğlu ile maç yapmanın keyfini yaşadı.

Daha sonra sahaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "spor" kategorisinde birinciliği elde eden "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını kadraja alan muhabir Fecri Barlık'ı davet eden Kasapoğlu, birlikte hatıra fotoğraf çektirdiği Barlık ve çocuklar için alkış istedi.

Sahanın çok güzel olduğunu belirten Kasapoğlu, çocuklara tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Tesis ziyaretine Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt'te kendi imkanlarıyla yapmış oldukları voleybol sahasında spor yapan gençlerin bu görüntülerinin medyada yer almasının ardından hemen harekete geçmiş, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmüştü.

Kasapoğlu, bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız." diyerek müjdeyi vermiş ve hemen ardından talimatı doğrultusunda Siirtli gençler yeni sahalarına kavuşmuştu.

Sahanın yapılmasının ardından Kasapoğlu, yine sosyal medya hesabından çocukların atıl lastiklerden yaptığı saha ve yeni yapılan sahanın fotoğraflarını, "Nasıl başladı, nasıl bitti... Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık." notuyla paylaşmıştı.