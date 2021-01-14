CTE, 36 müdürün naklen atamasını yaptı
|14 Ocak 2021 20:33
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Denetimli Serbestlik Müdürü ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürlerinin
Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarının 2021 yılı şubat dönemi aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma talepleri ile İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapatılması nedeniyle bu kurumlarda görev yapan birinci ve ikinci müdürlerin durumları ve ceza infaz kurumlarının ihtiyaçları ile personelin mazeret durumları göz önünde bulundurularak denetimli serbestlik müdürü ile ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ikinci müdürlerinin naklen atamaları gerçekleştirilmiştir.
Naklen ataması yapılan müdür unvanlı personelin ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.
Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiş olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
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