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Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda etkili oluyor.
 14 Ocak 2021 21:17
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Kar yağışı, Zonguldak-İstanbul kara yolunda etkili oluyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır ve araçlar, güzergahta uzun kuyruk oluşturdu.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle tuzlama çalışması yaptı.

Zaman zaman durma noktasına gelen trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Anadolu Ajansı
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