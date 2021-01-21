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22 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır 5 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta site içinde bulunan 22 katlı bir binanın 9'uncu katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken dairede bulunan bir kişi ile birlikte 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
 21 Ocak 2021 07:50
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Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2011 Sokak üzerinde bulunan 22 katlı bir binanın 9'uncu katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonrası büyük bir gürültüye uyanan bina sakinleri durumu polis İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale etti.

1'İ AĞIR 5 YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, park halinde duran 2 aracın da hasar gördüğü görüldü. Yangın sonrası dairede bulunan bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanırken aynı katta farklı dairelerde yaşayan 4 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Yangında yaralananlar hastaneye sevk edildi.

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan yaralı kişi yanık tedavisi için Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 4 yaralı da çevre hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olay yerine gelen ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı doğalgazı kestikleri öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, park halinde duran 2 aracın da hasar gördüğü görüldü.

Polis ekipleri de patlama meydana gelen daire de ve binada detaylı olay yeri çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ekiplerin doğalgazı açtığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamanın kesin nedeni için soruşturma sürüyor.

Tuzla'da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama oluştu. Patlama esnasında İtfaiye eri Hasan Gökay yaralandı. Yaralanan Gökay sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye eri Gökay'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
DHA
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