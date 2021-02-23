Avukatın polise 'sen kimsin de beni sokmuyorsun lan' demesi hakaret suçunu oluşturur mu?

Yargıtay'a göre; Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Somut olayda, adliyenin C Blok kapısının duruşma için Avrupa Birliğinden gelecek gözlemcilere tahsis edildiğinden diğer kapıdan geçmesi gerektiğini söyleyen görevli polis memuru katılana, "sen kimsin de beni sokmuyorsun lan? Ben istediğim yerden girerim, sen ne haltsın da beni zorluyorsun?" şeklindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir.

T.C. Yargıtay 18. Ceza Dairesi

2015/3832 E.

2015/3253 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ: Hakaret

HÜKÜM: Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda, ... Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir davanın 21/09/2006 günlü duruşması için... Barosu Başkanlığınca 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 95/4. Maddesi hükmü kapsamında gözlemci avukat olarak görevlendirilen sanığın, adliyeye girmek isterken; adliyenin C Blok kapısının duruşma için Avrupa Birliğinden gelecek gözlemcilere tahsis edildiğinden diğer kapıdan geçmesi gerektiğini söyleyen görevli polis memuru katılana, "sen kimsin de beni sokmuyorsun lan? Ben istediğim yerden girerim, sen ne haltsın da beni zorluyorsun?" şeklindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ... ve müdafilerinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.