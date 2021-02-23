Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi
Koronavirüsle mücadelede içeride büyük başarılara imza atan Türkiye, yurtdışındaki vatandaşlarının da imdadına koşmaya devam ediyor. Tanzanya'da yeni tip koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi
|23 Şubat 2021 09:05
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Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.
Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.
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