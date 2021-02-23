1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi

Koronavirüsle mücadelede içeride büyük başarılara imza atan Türkiye, yurtdışındaki vatandaşlarının da imdadına koşmaya devam ediyor. Tanzanya'da yeni tip koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi
 23 Şubat 2021 09:05
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tanzanya'da Kovid-19 tanısı konulan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 3 kişi TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına getirildi.

Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
23 Şubat 2021 09:50		 Akıllardaki soru: Pandemi ne zaman biter?
23 Şubat 2021 09:33
İstanbul'da trafik yoğunluğu tüm güne yayılıyor
23 Şubat 2021 08:13		 Akıllı bastonla özgürlük çağrısı
23 Şubat 2021 07:52
Normalleşme adımları 'hava durumu' gibi takip edilecek
23 Şubat 2021 07:48		 Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
23 Şubat 2021 07:35
Meteoroloji'den çığ uyarısı - Haritalı
23 Şubat 2021 06:30		 Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23 Şubat 2021 02:36
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
23 Şubat 2021 02:12		 Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor
22 Şubat 2021 23:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:03 - Usta öğreticilere de norm kadro getirilmelidir10:02 - Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde09:58 - Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı09:52 - Güne başlarken döviz fiyatları09:52 - Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın yakalandı09:50 - Çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
09:42 - Zeytinde sağlığı tehdit eden yöntemlere karşı uyarı09:33 - Akıllardaki soru: Pandemi ne zaman biter?09:24 - FETÖ ile PKK işbirliğinin delili: Silah anlaşması yapmışlar09:18 - Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar09:12 - Tazminatlar sadece kişi veya avukatı tarafından tahsil edilebilecek09:05 - Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi
09:00 - Bir anda ara seçim olabilir08:59 - Dambılla öldürülen kadın boşanma davası açmış08:47 - Kurusıkı tabanca ile video çekerken hayatını kaybetti08:22 - Karşı daire komşusu cinsel tacizden gözaltına alındı08:13 - İstanbul'da trafik yoğunluğu tüm güne yayılıyor
08:11 - Yaşlılara şiddet ve nefret arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Bir anda ara seçim olabilir
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
13 muvazzaf uzman çavuşa FETÖ'den gözaltı kararı
Karşı daire komşusu cinsel tacizden gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
barınak 1
ney 1
tehlikeli meslekler 2
d vitamini eksikliği 2
define 1
elektrikli yılan balığı 1
yarım gorani 1
mukayese etmek 1
kola iddialaşması 1
sözlüğün değeri 2
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam