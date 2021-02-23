Borsa güne yükselişle başladı
|23 Şubat 2021 10:21
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,42 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.558,03 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile elektrik oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 1.550,61 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.
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