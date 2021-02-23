Bebeğini doğuran genç anne koronavirüse yenik düştü!
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın, hayatını kaybetti.
|23 Şubat 2021 10:33
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Yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanınan 25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Altı aylık hamile olan Arslan'ın, durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği sezaryenle alındı.
Ameliyatla erkek bebeği dünyaya getiren ve Çorum'da bir hastaneye sevk edilen anne kurtarılamadı.
"Yamaç" adı verilen bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
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