Kırklareli Belediye Başkanı CHP'ye geri döndü
KIRKLARELİ Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği CHP'ye geri döndü.
|23 Şubat 2021 14:01
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimlerden önce istifa ettiği CHP'ye geri döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırklareli halkı ile temaslarda bulunduğunu ifade eden Kesimoğlu, yoluna CHP ile devam edeceğini duyurdu.
Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisinden aday gösterilmeyecek seçimlere kısa süre kala partisinden istifa etmişti. Restleşmenin yaşandığı o dönem, Kesimoğlu CHP adayına karşı bağımsız olarak seçimlere girdi ve sandıktan birinci olarak çıkmıştı.
February 23, 2021
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