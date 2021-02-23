Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler
|23 Şubat 2021 16:21
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra müjdesini verdiği normalleşme süreci konuşulurken, Tekirdağ'da yağışlı günler ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Akın akın sahile gelen vatandaşların genel olarak maske taktığı, buna karşın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları gözlemlendi.
Sahilde emniyet anonsları
Sahil alanda yoğun kalabalıkların oluşması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip aracı gün boyu anons uyarıları yaptı. Sahil alanının yanı sıra çocuk parkları da dolup taşarken, çok sayıda olta balıkçıları da denizin kenarında balık avlamaya çalıştı.
"Biz kurallara uymazsak, bu korona zaten bitmez"
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan vatandaşlar, "Bu bizim elimizde olan bir şey bundan kaçış yok. İnsanlar olarak, toplum olarak biz kurallara uymazsak, bu korona zaten bitmez. Ama kurallara uyarsak, her denileni harfi harfine yaparsak, bu korona bir şekilde bitecek. Bak azalan şehirler var. Demek ki adamlar kurallara uyuyorlar. Azalmayan şehirlerde ise insanlar demek ki kurallara uymuyorlar. Biz de vatandaşlar olarak artık bu işten sıkılmaya başladık. Hafta sonu evlerdeyiz. E pazartesi olduğu zaman 'Hurra' herkes dışarıda" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkent'teki mağaza indirimi koronavirüsü unutturdu
23 Şubat 2021 17:20
|Hemşire, şiddet uygulayan zanlıyı 'hasta pijaması' karşılığında affetti
23 Şubat 2021 17:14
|Rahip Brunson'ın evi yıkıldı
23 Şubat 2021 17:07
|Bu ilimiz, vaka artışında kırmızı listeye geçti, denetimler arttı
23 Şubat 2021 16:55
|Kaza yapan motosikletlinin yardımına Sağlık Müdürü yetişti
23 Şubat 2021 16:46
|Validen uyarı: Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat
23 Şubat 2021 16:11
|Sağlık çalışanlarına destek için hastaneyi ücretsiz boyadılar
23 Şubat 2021 13:48
|Bir ilçe daha koronavirüsten arındırıldı
23 Şubat 2021 10:44
|Sırrını çözebilen yok! En genci 15 milyon yaşında
22 Şubat 2021 20:12
|Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı
22 Şubat 2021 17:41