MSB: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|23 Şubat 2021 18:58
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Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."
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