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Bu ilde Covid- 19 Servisi ve yoğum bakım boş kaldı

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Haritaya göre, vaka sayılarının en az olduğu il Hakkari oldu. 280 bin nüfuslu Hakkari'de haftalık vaka sayısının 9, günlük vaka sayısının ise 1 olduğu belirtildi. Kentteki devlet hastanesinde Covid- 19 Servisi ve yoğun bakımda hasta olmadığı belirtildi.
 23 Şubat 2021 19:09
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Bu ilde Covid- 19 Servisi ve yoğum bakım boş kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 15-21 Şubat 2021 haftasına ait il il vaka sayılarını paylaştı. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerde belirgin artış olduğunu ifade eden Bakan Koca, tedbirlere uyma çağrısı yaparken, paylaştığı haritaya göre de haftalık vaka sayısı Hakkari'de 9.55'ten 3.21'e, düşerek Türkiye'de vaka sayılarının en az olduğu il oldu. Böylelikle geçen hafta Türkiye'de ikinci sırada olan Hakkari bu hafta birinci sıraya yerleşti. Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları hastaneye gelen vatandaşların HES kodunu isteyip ateşlerini ölçtü. Bir hastanın bile olmadığı Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesi ve Covid-19 Servisi ise tamamen boşaldı.

Hakkkari Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesi ve kovid servisinde yatan hastanın olmadığını belirten Başhekim Uzm. Dr. Hüseyin Kara, Hakkari'nin vaka sayısı konusunda 1'inci gelmesinin sağlık çalışanları olarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başhekim Kara, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Pandemi süreci başladığından beri sürekli olarak yoğun bir şekilde Covid-19 vakaları ile çalışmaktayız. Bu vakaların mümkün mertebede tüm önemleri ve gerekli çabaları göstermekteydik. Bu hafta bunun meyvesini yedik. Şu an Türkiye'de vaka sayısı en az olan il konumundayız. Bu tabii ki bütün sağlık çalışanları olarak hepimizi çok mutlu etmiştir. Filyasyon ekipleri olarak bir vaka tespit ettiğimizde yerinde müdahaleleri en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Ne kadar hızlı müdahale ettiysek o kadar hızlı bir şekilde vakaların yayılmasını engelledik. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Yoğum bakım ünitemizde ve servisimizde şu an yatan koronavirüs hastamız yok. Korona vaka sayısı azaldığı için hastanelerin de bir yükü vardı. Bu durum tabi hastanelerdeki yükü de sıfıra indirmiş durumda. Hastanemizde şu an yatan korona hastamız yok" dedi.

REHAVET UYARISI

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Başhekim Kara, "Bizim vatandaşlarımızdan bir ricamız olacak. Kesinlikle rehavete kapılmayalım. Vaka sayımız azalmış olablir. Türkiye'de en az vaka görülen il olabiliriz. Ama bu demek değil ki haftaya yine aynı şekilde birinci olacağımız anlamına gelmiyor. Ne kadar çok önlem alırsak, ne kadar çok dikkat edersek haftaya da birinci olacağız. Hava koşullarının soğuk olması nedeniyle vatandaşlarımız mümkün mertebede kapalı ortamlarda kalmak zorunda kaldılar. Bunun olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da olabilİrdi. Vakayı erken tespit ederek. Evde bir kişi pozitif çıktığında ailenin diğer bireylerine bulaşmaması için filyasyonumuzu çok iyi yaptık ki evde diğer bireylere ya da komşulara bulaşmasın. Tabi hava koşulları etkili oldu" dedi.

Vatandaşlardan Recep Taylan Sönmez ise, Hakkari'de vaka sayısının sıfıra inmesinin sebebinin yetkililerin vatandaşlarla beraber çok büyük bir özveri ile çalışmasından kaynaklandığını, bundan dolayı da teşekkür ettiklerin ve en iyi il konumda oldukları için de mutlu olduklarını söyledi.
DHA
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