Bilim insanları, koronavirüsün nasıl yayıldığını ortaya çıkardı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüsün (Covid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi.
|23 Şubat 2021 21:38
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi. Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını görüntüledi. Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.
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