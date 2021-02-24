24 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
|24 Şubat 2021 03:32
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24 Şubat 2021 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 31405
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ atanmıştır.
MERKEZE ALINAN
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- İrlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat BURHAN,
- Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar KILIÇ,
- Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju BİLGİÇ,
Merkeze Alınmıştır.
YERLERİNE
- İrlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan OLCAY,
- Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Murat MERCAN,
- Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut GÜNGEN,
- Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami AKSOY,
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- III. Bölge Müdürlüğüne Kağan ŞAN,
- V. Bölge Müdürlüğüne, XXI. Bölge Müdürü Murat ALP,
- VII. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ersin GÖKÇE,
- VIII. Bölge Müdürlüğüne, XX. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOĞLU,
- IX. Bölge Müdürlüğüne, V. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR,
- XII. Bölge Müdürlüğüne, IX. Bölge Müdürü Okan BAL,
- XIII. Bölge Müdürlüğüne, XII. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN,
- XIV. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Ensar ŞENGÜL,
- XVII. Bölge Müdürlüğüne Ayhan ŞAHNA,
- XVIII. Bölge Müdürlüğüne Rahmi ŞAHİN,
- XX. Bölge Müdürlüğüne Sadullah SEVEN,
- XXI. Bölge Müdürlüğüne Göktuğ İLTER,
- XXIII. Bölge Müdürlüğüne İbrahim YAROGLU,
- XXIV. Bölge Müdürlüğüne Şükrü BAYSAL,
- XXV. Bölge Müdürlüğüne, I. Bölge Müdürü Nazmi KOÇAK,
- XXVI. Bölge Müdürlüğüne Celal TOKALAK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
23 Şubat 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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