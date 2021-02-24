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24 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2021 tarihli Atama kararı, Büyükelçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne atama yapıldı.
 24 Şubat 2021 03:32
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24 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31405

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ atanmıştır.

MERKEZE ALINAN

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- İrlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat BURHAN,

- Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar KILIÇ,

- Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju BİLGİÇ,

Merkeze Alınmıştır.

YERLERİNE

- İrlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan OLCAY,

- Amerika Birleşik Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Murat MERCAN,

- Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut GÜNGEN,

- Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami AKSOY,

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- III. Bölge Müdürlüğüne Kağan ŞAN,

- V. Bölge Müdürlüğüne, XXI. Bölge Müdürü Murat ALP,

- VII. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ersin GÖKÇE,

- VIII. Bölge Müdürlüğüne, XX. Bölge Müdürü Emrah KÖLEOĞLU,

- IX. Bölge Müdürlüğüne, V. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR,

- XII. Bölge Müdürlüğüne, IX. Bölge Müdürü Okan BAL,

- XIII. Bölge Müdürlüğüne, XII. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN,

- XIV. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Ensar ŞENGÜL,

- XVII. Bölge Müdürlüğüne Ayhan ŞAHNA,

- XVIII. Bölge Müdürlüğüne Rahmi ŞAHİN,

- XX. Bölge Müdürlüğüne Sadullah SEVEN,

- XXI. Bölge Müdürlüğüne Göktuğ İLTER,

- XXIII. Bölge Müdürlüğüne İbrahim YAROGLU,

- XXIV. Bölge Müdürlüğüne Şükrü BAYSAL,

- XXV. Bölge Müdürlüğüne, I. Bölge Müdürü Nazmi KOÇAK,

- XXVI. Bölge Müdürlüğüne Celal TOKALAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

23 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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