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İngiliz medyasında PKK propagandası

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar karşısında çaresiz kalan terör örgütü, 10 İngiliz gazetesine "Zor durumdayız. Bize yardım edin" yazılı ilan verdi.
 24 Şubat 2021 07:10
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İngiliz medyasında PKK propagandası


Suriye'de Afrin ve Resülayn, Irak'ın kuzeyinde Sidekan, Hakurk, Zap, Basyan, Karaçok, Avaşin ve Gara'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurduğu etkin darbelerle zor günler geçiren terör örgütü PKK'ya İngiliz medyası sahip çıktı. Başta The Guardian olmak üzere İngiltere'nin 10 gazetesi, terör propagandasını sayfalarına taşıdı.

Eli kanlı örgüt PKK, İngiliz kanunlarına göre tanımlı terör örgütü niteliği taşıyor. Varolan hukuki duruma rağmen Hucknall Dispatch, The Gazette, The Guardian, Advertiser, Rasen Mail, Sunderlan Cho, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Berald gazetelerinin 'terör elebaşısına özgürlük' başlığı taşıyan illegal propagandaya alet olması eleştiri konusu oldu. Terör örgütünün, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a ait resimle birlikte yayınladığı ilanda Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar nedeniyle "Zor durumdayız. Bize yardım edin" vurgusu yapıldı.

YENİ BİR BARIŞ SÜRECİ TALEBİ

İngiltere ve diğer Batılı ülkelere DEAŞ'a karşı tek müttefikiniz biz olduk hatırlatması yapılan terör bildirisinde, Türkiye'yi yeni bir barış sürecini zorlayın talebinde bulunuldu. Terör katliamları ile bozulan barış sürecinin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterildiği PKK propagandasında Avrupa ülkelerine Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yürüttüğü operasyonları durdurun çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin günlük yayın yapan 10 gazetesinde yer verilen PKK PR'ında AK Parti Hükümetinin HDP-CHP-İP koalisyonuna baskı yaptığı iddiasına da yer verildi. Cezaevlerinde tutuklu bulunan tüm teröristlerin de serbest bırakılması istenen terör ilanında bu konularda Türk hükümetine uluslararası baskı yapılması isteğine yer verildi.

DOÇ DR. YUSUF ÖZKIR: Teröre açık destek

Terör ve medya alanında yaptığı araştırmalarla tanınan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Yusuf Özkır, bu durumun teröre açık destek niteliği taşıdığını ve suç olduğunu söyledi. Özkır, gazetemize yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:
Batı medyasında genel olarak Batılı siyasetçileri bile geride bırakacak şekilde bir Türkiye karşıtlığı var. Bunun yansımalarını farklı düzlemlerde görüyoruz. Bazen doğrudan Türkiye'nin çıkarlarına saldırıyorlar bazen de Türkiye düşmanlarına destek vererek tutumlarını gösteriyorlar. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bölmeye çalışan, 40 bin insanımızın katili terör örgütü PKK için bu cümlelerin kurulması hem gayri ahlaki hem de gayri hukukidir. PKK, AB, ABD ve İngiltere tarafından terör örgütü olarak tanındığı için bunun yapılması, terörün propagandası bağlamında, suç unsurları da taşımaktadır. Yine de tüm bunlara rağmen bu propagandanın yapılması şaşırtıcı değil. Çünkü onlarca kez yapıldı. Türkiye, bunları not etmeli ve yeri geldiğinde gereğini yapmalı.

Yılmaz Bilgen
Türkiye
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