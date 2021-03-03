KRD Ereğli SYDV'nin garip yaş şartlı ilanı

Karadeniz Ereğli SYDV, 1 Mart 2021 tarihinde yayımladığı ilanla geçici olarak çalıştırmak amacıyla, bir temizlik görevlisi için ilana çıktı.

Ancak ilandaki kişiye özgü nitelik hemen kendini belli etti.

İlanda yaş şartı olarak, 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 45 yaşını doldurmamış olmak şartı yer aldı. Ayrıca ilanda buna ilave olarak en az 6 ay sosyal hizmet projelerinde görev yapmış olmak ve işletme mezunu olmak şartı da yer aldı.

İŞTE KİŞİYE ÖZEL İLAN